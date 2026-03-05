Na controles vijf maanden geleden mochten de voedingszaken nog openblijven, maar uit nieuwe controles blijkt dat er problemen zijn met de hygiëne onder meer.

Naast de tijdelijke sluiting loopt er ook een procedure waarbij ze hun toelating van het federaal voedselagentschap FAVV dreigen te verliezen. De uitbaters kunnen wel nog bezwaar aantekenen. Doen ze dat niet, moeten ze hun activiteiten stopzetten.