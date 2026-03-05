13°C
Bur­ge­mees­ter Ieper sluit tij­de­lijk twee voe­dings­za­ken omwil­le van hygiëne

Ieper

Twee voedingszaken in het centrum van Ieper moeten voor een week dicht. Dat heeft burgemeester Katrien Desomer beslist.

Na controles vijf maanden geleden mochten de voedingszaken nog openblijven, maar uit nieuwe controles blijkt dat er problemen zijn met de hygiëne onder meer. 

Naast de tijdelijke sluiting loopt er ook een procedure waarbij ze hun toelating van het federaal voedselagentschap FAVV dreigen te verliezen. De uitbaters kunnen wel nog bezwaar aantekenen. Doen ze dat niet, moeten ze hun activiteiten stopzetten.

