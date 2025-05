“Ik voelde me steeds goed, had nooit klachten en verbleef zelfs nog nooit in het ziekenhuis. Toch blijkt dat het lichaam op een bepaald moment zelf aangeeft dat het tijd is om te vertragen. Deze operatie is noodzakelijk om straks opnieuw met hernieuwde energie verder te kunnen werken", reageert de Keyser.

Het was zijn echtgenote Karine was die hem aanzette tot een preventieve controle. “Zoals bij zovelen schoof ik dat voor me uit: er is altijd wel een reden – drukke agenda, geen klachten… Gelukkig heb ik geluisterd. Zonder haar aandringen en dat preventieve onderzoek zou het risico op een hartinfarct binnen het jaar bijzonder groot geweest zijn.”