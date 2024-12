Stephanie Anseeuw is al 24 jaar schepen in Koksijde. Dat ze door sommige wordt afgerekend op haar rolstoel, ligt dan ook erg gevoelig. Daarom dient de uittredend schepen een klacht in bij Unia wegens inbreuken op de antidiscriminatiewet. Uittredend schepen Dirk Dawyndt gaf in naam van Anseeuw uitleg bij de klacht tijdens de gemeenteraad. Uittredend burgemeester Marc Vanden Bussche treedt Anseeuw en Dawyndt bij.

"Je zal er zelf maar slachtoffer van zijn. Wij hebben het al besproken en wij hebben het meegemaakt in het schepencollege dat Stephanie tot tranen toe bewogen was. We hebben haar ook moeten ondersteunen", zegt de uittredend burgemeester.