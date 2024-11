De vraag is nu of hij straks burgemeester kan blijven. Gouverneur Carl De Caluwé moet nog advies geven aan de Vlaamse regering. En ook het parket moet nog beslissen of het De Meyer vervolgt.

De inhoud van het rapport is eigenlijk geheim. De oppositie wil daarom niet voor de camera reageren. De grootste oppositiepartij cd&v wacht de beslissing van de gouverneur af:

"We hebben heel veel vragen wij wat we lezen. Maar het is niet aan ons om te oordelen of Wieland De Meyer burgemeester kan blijven. De kiezer heeft op hem gestemd, het is nu aan de gouverneur", zegt Nathan Duhayon van cd&v Heuvelland

En ook Ivo Fonteyne van N-VA Heuvelland reageert heel kort:

"We zijn geschrokken van de inhoud. Omdat het dossier naar het parket is gestuurd, moet het wel om ernstige feiten gaan."