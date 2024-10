Wie kan Dirk De fauw wat doen in Brugge?

Dirk De fauw leeft met vertrouwen toe naar de resultaten: "De peiling in Het Nieuwsblad was gunstig en ik neem ook een algemene tevredenheid waar als ik hier rondloop", is De fauw hoopvol, "Ik hoop dan ook verder te gaan met een nieuwe ambt, maar de ultieme peiling gebeurt natuurlijk vandaag."

Lage opkomst

Bij Vooruit trekt Pablo Annys, momenteel al aan de slag als schepen in Brugge, de lijst. De lage opkomst baart hem zorgen: "Ik hoop oprecht dat er heel wat mensen komen stemmen. Het is natuurlijk nog maar 11 uur en de mensen hebben tijd tot 15 uur. Vooral de jongeren komen niet opdagen."

Mercedes Van Volcem, voormalig Vlaams Parlementslid, is misschien wel de grootste uitdager van De fauw. Ze durft echter nog geen pronostiek te geven: "Het is altijd afwachten. De ene keer denk je dat het supergoed zal zijn, de andere keer ben je weer bang. Het is in ieder geval een spannende dag. We hebben heel hard gewerkt en de mensen zeiden ook spontaan: ik zal voor u stemmen. Ik heb er een goed gevoel bij, maar we moeten de resultaten afwachten."

N-VA voert Maaike De Vreese op als lijsttrekker. In juni scoorde zij nog goed, maar komen die kiezers vandaag wel opdagen? "We zien mensen wel binnen- en buitengaan, maar de grote wachtrijen die we anders zien Vlaams en Federaal zijn hier nu niet. Ik ben dus wel heel benieuwd hoeveel mensen effectief gaan stemmen. Als de mensen dit nu nog lezen, hoop ik dat ze alsnog gaan stemmen", doet De Vreese nog een laatste oproep.

Wie de sleutel van de stad Brugge vanavond in handen krijgt, ontdek je bij ons vanop de eerste rij in onze verkiezingsshow (vanaf 16u) en op de liveblog!

KIJK: Dirk De fauw reageert na verkiezingsochtend