Hoewel de animatiefilm van vandaag spannend was, maakt Budascoop duidelijk dat het een misvatting is dat prikkelgevoelige kinderen alleen rustige films willen zien. "Een metalconcert kun je ook prikkelvriendelijk maken," zegt Famke Struyve van Budascoop. "Het gaat erom dat de omgeving zo rustig mogelijk wordt gemaakt."

Dit initiatief wordt ondersteund door De Warmste Week en is voorlopig een test. "We doen het dit jaar zeker drie keer," vertelt Struyve. "Het is een leerjaar waarin we evalueren of we dit vaker kunnen aanbieden."