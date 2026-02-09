Foto gegenereerd via AI
De politie heeft in Oostende twee verdachten opgepakt voor een brutale handtasdiefstal. Het slachtoffer raakte daarbij gewond.
De feiten gebeurden al eind januari, in het centrum van Oostende. Twee verdachten rukten met geweld de handtas uit de handen van het slachtoffer. De vrouw viel en raakte gewond.
Korte tijd later gebruikten de dieven al haar bankkaart.
De politie kon uiteindelijk twee verdachten oppakken, tijdens het onderzoek bleek dat ze ook in aanmerking komen voor andere feiten. Ze zijn opgepakt, het parket heeft één van hen laten voorleiden bij de jeugdrechter.
