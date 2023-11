Een twintigtal bewoners van de Sint-Pieterskerklaan in Brugge krijgen op dit moment te maken met wateroverlast in hun kelder. Dat zou te maken hebben met de werken in de straat die er al sinds eind september vorig jaar van start gingen. Meer specifiek zouden de nieuwe rioleringen in combinatie met de hevige regenval van de afgelopen dagen de boosdoeners zijn.

Ook buurtbewoner S.D. maakt het op dit moment mee: “Het water komt uit de grond. We kunnen het niet opvangen. Paar uur laten stijgen en dan weg pompen, weer paar uur wachten en weer pompen. En zo gaat dit maar door. Voor de werken kwam hier geen druppel binnen”.