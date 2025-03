Brugge blijft investeren in grote projecten, ondanks de financiële druk van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Volgens schepen van Financiën Pablo Annys is een goed evenwicht tussen investeringen en financiële gezondheid essentieel.

"We moeten ervoor zorgen dat we financieel gezond blijven door een buffer aan te leggen, maar tegelijk willen we onze grote projecten realistisch en gefaseerd plannen qua investering", zegt Annys. "We weten ongeveer wat de kosten zijn, dus we kunnen een buffer aanleggen om deze investeringen gefaseerd te plannen", aldus Annys.