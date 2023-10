Een wel heel opmerkelijk concert gisteravond in het Concertgebouw in Brugge. Bruggeling Martijn Dendievel opent het nieuw seizoen als dirigent van het Symfonieorkest Vlaanderen. Hij is 28 jaar en nu al een van de grote orkestleiders in Europa. En af en toe is hij heel even terug zijn thuisstad, waar hij als kind muziek met de paplepel binnen kreeg.