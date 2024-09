Niet iedereen is opgezet met de komst van de paus. Bruggeling Bart Deschacht hield aan de Sint-Salvatorskathedraal een éénmansactie als protest tegen het pauselijk bezoek. De actievoerder zelf een slachtoffer van seksueel misbruik in de tijd dat Roger Vangheluwe nog bisschop was, vindt dat de paus beter in Rome was gebleven.