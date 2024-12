Het feestje startte met een reeks Schotse dansen. De naam Anselm Adornes betekende heel wat in Schotland. Het is het land waar hij het leven liet. Als zakenman en diplomaat maakte hij in de vijftiende eeuw deel uit van de internationale kringen.

Historicus en Ere-Hoofdarchirvaris van de stad Brugge Noël Geirnaert benadrukt de impact die Adornes had op de stad: "Hij was op allerlei manieren de verpersoonlijking van de Gouden Eeuw van Brugge. Hij had internationale relaties en een internationale afstamming. Zijn familie kwam uit Genua en hij was hier al lang ingeburgerd. Adornes heeft die internationale connecties altijd behouden. Dat was ook de manier waarop Brugge een beroep op hem kon doen. Niet alleen in Italië, maar ook in Spanje, Schotland en Engeland."

