Brugge is bijzonder populair bij toeristen, en dat vertaalt zich in een groot aanbod aan vakantiewoningen. Officieel zijn bij de stad en Toerisme Vlaanderen 225 woningen geregistreerd, waarvan 73 in het centrum. Online platformen zoals Airbnb tonen echter een veel uitgebreider aanbod.

Om de wildgroei aan illegale vakantiewoningen in te perken voert de stad sinds januari strengere controles uit. Dat werpt nu zijn vruchten af: van de 181 gecontroleerde kamers, appartementen en huizen beschikten er 61 niet over de vereiste vergunning. Deze woningen zijn dus illegaal te huur. Meestal probeert de stad wel nog te bemiddelen: de eigenaar biedt dan het pand aan op de reguliere huurmarkt of vraagt alsnog een vergunning aan. In 17 gevallen werd een pv opgesteld met de kans op een boete.