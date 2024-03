De twee manuscripten zijn erkend als Vlaamse topstukken en zijn bijna een miljoen euro waard. Eén boekje behoorde toe aan gravin Margaretha II van Vlaanderen. Het is een soort devotieboekje. Evelien Hauwaerts, curator manuscripten Bibliotheek Brugge: “In het boek uit de dertiende eeuw zien we heel veel religieuze taferelen maar zien we vooral ook heel veel drôlerieën, van het Franse woordje drôle. Grappige figuurtjes, hybride wezens met een dierenlichaam en mensenhoofd. We zien ook taferelen van jongleurs, acrobaten, muzikanten, dus dat geeft ons een mooi beeld van het leven aan het hof in de dertiende eeuw.”