Afgelopen zomer (juli en augustus) kreeg Brugge negen procent meer buitenlandse toeristen over de vloer dan dezelfde periode vorig jaar. En laat dat net een punt zijn dat Brugge volgende legislatuur wil aanpakken.

Driekwart van de bezoekers waren dagjesmensen. Dat zijn er acht procent meer dan vorige zomer. Het verblijfstoerisme is goed voor dertien procent van de bezoekers. Dat is een lichte daling.



Gemiddeld werden er op dagbasis 34.000 bezoekers in de binnenstad. Schepen van Toerisme Mieke Hoste: “Uitschieters zien we vooral op zaterdagen. Voor de overige dagen waren de bezoekersvolumes vrij gelijkmatig gespreid. Dat zorgt ervoor dat het aangenaam vertoeven bleef in de stad. Toch blijft het actiever managen van de bezoekerssegmenten die de drukte veroorzaken belangrijk om de stad aantrekkelijk te houden voor de inwoners."