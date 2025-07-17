Peter Goethals, Universiteit Gent: “Wat we gaan doen, is verschillende filtratiemethoden combineren en zien wat het beste werkt. En op die manier, met zo weinig mogelijk middelen, het water efficiënt zuiveren.”

Eerst worden grote partikels uit het water gefilterd, dan fijne partikels en uiteindelijk toxische stoffen. Franky Demon, schepen Van Openbaar Domein Brugge: “Als de filter draait, kunnen daar duizenden liters water per uur door. Maar dat is natuurlijk een enorm verbruik, een enorme kostprijs. We moeten zien: wat is de kostprijs ten opzichte van het rendement?”

