In Brugge is een proefproject gestart om het water van de Reien op bepaalde plaatsen te zuiveren. De stad werkt daarvoor samen met de universiteit Gent, die een proefopstelling heeft geplaatst in de zwemzone aan de Coupure, die al weken dicht is door een probleem met blauwalgen.
Peter Goethals, Universiteit Gent: “Wat we gaan doen, is verschillende filtratiemethoden combineren en zien wat het beste werkt. En op die manier, met zo weinig mogelijk middelen, het water efficiënt zuiveren.”
Eerst worden grote partikels uit het water gefilterd, dan fijne partikels en uiteindelijk toxische stoffen. Franky Demon, schepen Van Openbaar Domein Brugge: “Als de filter draait, kunnen daar duizenden liters water per uur door. Maar dat is natuurlijk een enorm verbruik, een enorme kostprijs. We moeten zien: wat is de kostprijs ten opzichte van het rendement?”
Evenwicht zoeken
Er moet dus een evenwicht gevonden worden tussen voldoende zuiver water enerzijds en de kostprijs om dat te realiseren anderzijds. En het systeem aan de Coupure is misschien wel te duur. Een voorlopige schatting komt in de buurt van 30.000 euro voor de installatie. Peter Goethals, Universiteit Gent: “Dat is al een vrij intensief en kostelijk systeem. In de toekomst hopen we vooral om de locaties aan te pakken waar het water Brugge binnenkomt. We willen daar via plantensystemen al zoveel mogelijk van wat schadelijk is afbreken.”
Als de nutriënten al eerder uit het water gehaald worden, kan dat de algenbloei verhinderen. Maar eerst moet nu dus de efficiëntie-oefening gemaakt worden aan de Coupure.