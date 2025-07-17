24°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Brug­ge onder­zoekt hoe het het water van de Rei­en het best kan zuiveren

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Brugge is een proefproject gestart om het water van de Reien op bepaalde plaatsen te zuiveren. De stad werkt daarvoor samen met de universiteit Gent, die een proefopstelling heeft geplaatst in de zwemzone aan de Coupure, die al weken dicht is door een probleem met blauwalgen.

Peter Goethals, Universiteit Gent: “Wat we gaan doen, is verschillende filtratiemethoden combineren en zien wat het beste werkt. En op die manier, met zo weinig mogelijk middelen, het water efficiënt zuiveren.”

Eerst worden grote partikels uit het water gefilterd, dan fijne partikels en uiteindelijk toxische stoffen. Franky Demon, schepen Van Openbaar Domein Brugge: “Als de filter draait, kunnen daar duizenden liters water per uur door. Maar dat is natuurlijk een enorm verbruik, een enorme kostprijs. We moeten zien: wat is de kostprijs ten opzichte van het rendement?”

Evenwicht zoeken

Er moet dus een evenwicht gevonden worden tussen voldoende zuiver water enerzijds en de kostprijs om dat te realiseren anderzijds. En het systeem aan de Coupure is misschien wel te duur. Een voorlopige schatting komt in de buurt van 30.000 euro voor de installatie. Peter Goethals, Universiteit Gent: “Dat is al een vrij intensief en kostelijk systeem. In de toekomst hopen we vooral om de locaties aan te pakken waar het water Brugge binnenkomt. We willen daar via plantensystemen al zoveel mogelijk van wat schadelijk is afbreken.”

Als de nutriënten al eerder uit het water gehaald worden, kan dat de algenbloei verhinderen. Maar eerst moet nu dus de efficiëntie-oefening gemaakt worden aan de Coupure.

Zuiveren reien 1
Zuiveren reien 2
Zuiveren reien 3
Zuiveren reien 5
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Milieu Blauwalgen Reitjes

Meest gelezen

Politiezone VLAS
Nieuws

Agent raakt gewond bij strenge controles op Kamping Kitsch Club
101 BB RECHTS treinverbindinghaven
Nieuws

Eerste trein met containers vanuit Zeebrugge vertrokken naar Mannheim
Kusttram2
Nieuws

Drie kusttrams ontsporen: "Toeval, er is geen verband"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

107 BB LINKS zwanenbrugge METSVO

Brugge beschermt zwanen tegen blauwalgen met veilige zwemzone
115 BB RECHTS zwemdoortocht

26ste Brugse zwemdoortocht afgelast door blauwalgen
2020-09-08 00:00:00 - Zwemzone Coupure Brugge succes

Zwemmen in Brugse Reien kan wellicht hele zomer niet meer
Walvis1

Walter De Walvis vraagt aandacht voor gevaren van diepzeemijnbouw
Blauwalgen

Blauwalgen in kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
Japanse kever

Twee heel schadelijke kevers ontdekt in bedrijf in Waregem: "heel ernstig"
24°C
Aanmelden