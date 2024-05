Wat Patrick Moenaert voor Brugge betekend heeft, is nauwelijks op te lijsten: de ondertunneling van de Expressweg, Brugge culturele hoofdstad, het Concertgebouw, de Ronde van Vlaanderen, Euro 2000,...



Maar hij zal vooral voortleven in de herinnering als een man van het volk, een burgemeester die dicht bij de mensen stond. Dat is ook op de afscheidsplechtigheid te horen. “Patrick was vooral een burgemeester die dicht bij de mensen stond, overal aanwezig, altijd bereid om een woordje te zeggen, maar ook om te luisteren, om naar de bezorgdheden of vragen van bewoners te luisteren", zegt burgemeester Dirk De fauw.