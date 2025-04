Brugge staat dit weekend volledig in het teken van de Ronde van Vlaanderen. Zaterdag is het de beurt aan de wielertoeristen, zondag vertrekken de profrenners op de Markt. De stad verwacht telkens zo’n 30.000 bezoekers en roept op om zoveel als mogelijk met de fiets, het openbaar vervoer of te voet te komen.