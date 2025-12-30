2000 liter bier, 3000 porties frietjes en sloten glühwein en frisdranken. Genoeg om er een leuk feestje van te maken. Voor het uitbrengen van een toost op het nieuwe jaar blikt de burgemeester al even vooruit op 2026. “De grootste uitdaging naar werken toe is de stationsomgeving en daarnaast de Gentpoort en de Steenbruggebrug. We hopen die werken dit jaar aan te vatten. De stationsomgeving loopt zeer goed. Op cultureel gebied zitten met Bruusk die op acht mei opent”, aldus burgemeester De fauw.

De nieuwjaarsdrink is trouwens ook de afsluiter van Wintergloed, het evenement dat eind november startte. “De lichtwandeling heeft veel volk op de been gebracht. Dat betekent dat zo’n 200.000 mensen de wandeling maakten. Ook onze nieuwe schaatspiste aan het Concertgebouw met de winterbar was een groot succes. Ook de kerstmarkten trokken heel veel volk. Er heerste een warme sfeer en er waren geen problemen", sluit De fauw af.