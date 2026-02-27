Jeroen Bonte, Brandweer Zone 1: “We gaan een aantal zaken basiszaken bekijken. Bijvoorbeeld het vrijhouden van de nooduitgangen is voor ons bijzonder belangrijk, de aanwezigheid van brandblustoestellen, de aanwezigheid van veiligheidsverlichting. Er is heel wat versiering aanwezig in die zaken, dus we letten daar ook op. Is die versiering brandvertragend, ja of nee? Is het eventueel aanwezig bij een warmtebron? Dat is voor ons ook belangrijk. Maar de zaken die niet toegelaten zijn, moeten eigenlijk verwijderd worden.

Nooduitgang komt uit in andere zaak

De meeste cafés, restaurants en nachtclubs zijn goed in orde, al zijn er ook uitzonderingen. Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “Eerlijk gezegd, ik ben wel wat geschrokken. Sommige zaken zijn grosso modo volledig in orde, nog kleine aanpassingen, nog een documentje hier of daar. Maar voor anderen is het dan toch wel fundamenteel dat we vastgesteld hebben dat bijvoorbeeld een nooduitgang in een andere zaak terecht komt. Dit is geen nooduitgang. Eigenlijk als je dan de noodverlichting volgt, kom je eigenlijk in een val terecht, want je komt voor een gesloten deur terecht.”

Sommige zaken moeten vandaag al aanpassingen doen

Uitbaters krijgen vandaag geen boetes, al moeten sommigen wel meteen actie ondernemen. “We kondigen ook duidelijk aan dat er in juni een tweede controle komt, zeker voor die zaken die op heel fundamentele zaken niet in orde zijn. Bij sommige zaken hebben we nu zelfs afspraken gemaakt op heel korte termijn. Dat men vandaag nog maatregelen moet nemen of dat die vanavond niet kunnen opengaan.”