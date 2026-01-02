Brugge houdt extra gemeenteraad over afvalplan
In Brugge houden ze na dit weekend een extra gemeenteraad. Op de agenda staat het nieuwe afvalplan dat de stad wil uitvoeren. De oppositie is tegen dat plan en ook heel wat burgers zijn niet akkoord.
Net zoals op veel plaatsen in de provincie komt er ook in Brugge een nieuw afvalbeleid om het restafval te verminderen. Het stadsbestuur wil dat vanaf juni invoeren. En ook in Brugge is er net zoals in andere steden kritiek. Maandag vindt daarom een extra gemeenteraad plaats met dus een belangrijk agendapunt.
"Wij willen een nieuw en herwerkt plan dat rekening houdt met een goede communicatie naar de Bruggeling toe", zegt Jasper Pillen. Maar dat nieuwe plan zorgt voor onbegrip bij de bevolking, zegt Reuse van Groen: "We zien eigenlijk dat al die Bruggelingen geen antwoord krijgen op die vele vragen. Op al die vragen komt er geen antwoord omdat het afvalplan niet goed uitgewerkt is."
Extra gemeenteraad
En dat is exact de reden waarom burgers en andere partijen niet zijn opgezet met het plan. Zo ook Stefaan Sintobin van Vlaams Belang: "Ik vind dat ze het moeten aten zoals het is en dat afvalplan dat nu voorligt uitstellen tot 2027 en grondig aanpassen. Ik vrees dat dit niet zal gebeuren vandaar ons voorstel nu maandag om een referendum rond dit nieuwe plan te organiseren."
En daarom zit de gemeente komende maandag in een extra gemeenteraad samen.