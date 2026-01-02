Net zoals op veel plaatsen in de provincie komt er ook in Brugge een nieuw afvalbeleid om het restafval te verminderen. Het stadsbestuur wil dat vanaf juni invoeren. En ook in Brugge is er net zoals in andere steden kritiek. Maandag vindt daarom een extra gemeenteraad plaats met dus een belangrijk agendapunt.

"Wij willen een nieuw en herwerkt plan dat rekening houdt met een goede communicatie naar de Bruggeling toe", zegt Jasper Pillen. Maar dat nieuwe plan zorgt voor onbegrip bij de bevolking, zegt Reuse van Groen: "We zien eigenlijk dat al die Bruggelingen geen antwoord krijgen op die vele vragen. Op al die vragen komt er geen antwoord omdat het afvalplan niet goed uitgewerkt is."

