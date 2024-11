De stad Brugge krijgt de prijs omdat ze volgens de jury in elk dossier rekening houdt met toegankelijkheid. Zo is er meer dan 2 miljoen euro geïnvesteerd om bushaltes bereikbaar te maken voor minder mobiele reizigers.

“Wij zijn erg tevreden," zegt toegankelijkheidsambtenaar Els Pieraerts. "Het gewonnen bedrag willen we nu vooral investeren in voetgangers. We willen ons voetgangersbeleid verder uitwerken, zodat kan iedereen in Brugge comfortabel en toegankelijk kan wandelen. Zo kunnen we de keten van toegankelijkheid sluiten.”

In Ieper zijn de treinperrons dan weer verhoogd en kwamen er aangepaste banken in het Hamiltonpark. "De extra middelen willen we onder meer investeren in het Hoppinpunt aan het Jan Yperman Ziekenhuis," zegt uittredend schepen Ives Goudeseune. "De plannen zijn klaar, nu kunnen we ook overgaan tot realisatie."

Brugge en Ieper krijgen elk 50.000 euro van Vlaanderen om nog meer te investeren in toegankelijke mobiliteit.