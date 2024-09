Petrus Infinitum is een ode aan het eerste speciaalbier dat ooit werd gebrouwen in de Brouwerij: Petrus bier. “De naam Petrus is diepgeworteld in de geschiedenis van onze familie De Brabandere”, vertelt Albert De Brabandere, intussen de 5de generatie aan het roer van de familiebrouwerij. “Onze stamboom gaat terug tot het Vlaanderen van rond 1420 en telt maar liefst vier voorvaderen met de naam Petrus. Het was mijn grootvader Albert De Brabandere die in de jaren ’70 samen met mijn vader Ignace besloot om die specifieke historische naam te schenken aan ons eerste speciaalbier. Wat ook zeker meespeelde: de hoop dat hij, na een bourgondisch leven aan het hoofd van de brouwerij, zijn toegang tot de hemel veilig zou stellen. Traditioneel wordt Petrus immers afgebeeld met een sleutel in zijn hand, hij is het die beslist over wie naar de hemel kan.

Het is een feestbier en dat zie je. “We hebben gekozen voor een champagnefles met gouddruk, want we hebben natuurlijk iets te vieren”, verduidelijkt brouwer Sam Quartier. Wat het bier bijzonder maakt, is de unieke gisting: een deel van het bier rijpt gedurende twee jaar op eikenhouten vaten. Tijdens dit proces verdampt een deel van het bier in de richting van de hemel – een symbolische manier om het bier naar Petrus te sturen vanaf hier op aarde, wederom in ruil voor de sleutels van de hemel.

Bijzonder detail: om de gisting pas echt op gang te brengen, werd er beroep gedaan op het oudste mannenkoor van Vlaanderen: De Kerels uit Emelgem. Er wordt beweerd dat de vibraties en de juiste tonen de wilde gisten opschrikken en in cadans laten werken voor een betere smaakervaring. Dit principe wordt al toegepast bij bepaalde whisky- en cognacmerken waar er heavy metal wordt afgespeeld in de gistingszaal. Het proberen waard, dachten ze bij Brouwerij De Brabandere. “Alles wat ons dichter brengt bij een hemelse smaak, kunnen we niet laten liggen”, besluit Albert. “Het is een detail, maar het benadrukt de symboliek in het Petrus-assortiment.”