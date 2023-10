Bromfietser (56) levensgevaarlijk gewond bij val in Ardooie

Het ongeval gebeurde rond 21u30 op het fietspad van de Oostlaan ter hoogte van een bushokje van De Lijn. Het fietspad maakt daar een flauwe bocht en wellicht heeft de bromfietser dit te laat gezien.



De man botste op de trottoirrand en kwam zwaar ten val. Van het incident zijn geen getuigen. De hulpdiensten zijn gebeld door weggebruikers die even later passeerden en de man en zijn bromfiets hadden zien liggen op het fietspad.



Een medische interventieploeg heeft de man gereanimeerd op straat. Hij is in kritieke toestand naar het AZ Delta in Rumbeke gebracht. Het slachtoffer is 56 jaar en uit Roeselare.