De Britse Chieftain is 55 ton zwaar, en heeft een 120 mm kanon. Het is echt een relikwie uit de Koude Oorlog. Franky Bostyn, War Heritage Institute: “De tank is vooral gebruikt in West-Duitsland, tijdens de echte Koude Oorlog, maar ook in het Midden-Oosten. In de jaren ‘70 zijn er tanks aan de Sjah van Perzië verkocht. En daar is hij gebruikt in de oorlog Iran-Irak, en een aantal exemplaren ook in de Eerste Golfoorlog. Tot op vandaag rijden er nog altijd enkele rond in Iran.”