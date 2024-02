Vier jaar na de Brexit, en na meermaals uitstel, is het zogenaamde Border Target Operating Model (BTOM) sinds deze week van kracht. Dat regelt de formaliteiten en deadlines voor het importeren van dierlijke en plantaardige producten in het Verenigd Koninkrijk. De Britse barones en minister voor Kabinetszaken Lucy Neville-Rolfe is uitleg komen geven in Zeebrugge.