In de buurt van golfclub De Palingbeek in Ieper zijn bij archeologisch onderzoek resten van de eerste Britse frontlijn uit WOI gevonden. Er werden onder meer de resten van een loopgravensysteem blootgelegd. Tijdens een openwerfdag kreeg het publiek de kans om met de vondsten en het verhaal van deze locatie kennis te maken.
Naar aanleiding van de uitbreiding van het golfterrein van Golf- en Countryclub De Palingbeek werd in 2022 een archeologisch traject opgestart. Na een bureaustudie en een proefsleuvenonderzoek werd het tijd voor de archeologische opgraving op een deel van het plangebied van ongeveer 22,8 hectare.
In het eerste opgravingsvlak werd al meteen de aftekening duidelijk van een loopgravensysteem. Dit systeem behoort tot de Britse frontlinie die zich op deze plaats bevond van mei 1915 tot juni 1917. De loopgraven zijn goed bewaard. De opbouw met houten A-frames, houten loopplanken en ijzeren golfplaten worden momenteel verder in kaart gebracht en de vondsten in de loopgraven vertellen het verhaal van de soldaten op deze specifieke locatie aan het front.
Geschutsopstellingen
Na de bekende Mijnenslag van Mesen in juni 1917 werden er door de Britten geschutsopstellingen binnen het plangebied opgesteld om de oprukkende troepen te ondersteunen. Archeologisch onderzoek naar deze opstellingen is nog maar zelden gebeurd, waardoor dit een uitgelezen kans is om na te gaan wat deze opstellingen in de ondergrond nalaten. Eén van de opstellingen die al werd onderzocht vertoont een fundering in baksteenpuin om de opstelling steviger te maken. De opgevulde bomkraters rondom bevatten veel materiaal die te linken zijn aan deze artilleriebatterijen.