Naar aanleiding van de uitbreiding van het golfterrein van Golf- en Countryclub De Palingbeek werd in 2022 een archeologisch traject opgestart. Na een bureaustudie en een proefsleuvenonderzoek werd het tijd voor de archeologische opgraving op een deel van het plangebied van ongeveer 22,8 hectare.

In het eerste opgravingsvlak werd al meteen de aftekening duidelijk van een loopgravensysteem. Dit systeem behoort tot de Britse frontlinie die zich op deze plaats bevond van mei 1915 tot juni 1917. De loopgraven zijn goed bewaard. De opbouw met houten A-frames, houten loopplanken en ijzeren golfplaten worden momenteel verder in kaart gebracht en de vondsten in de loopgraven vertellen het verhaal van de soldaten op deze specifieke locatie aan het front.

