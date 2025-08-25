Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De Route des Géants in Ieper is gewonnen door de Britse kampioen Jamie Stewart. Hij haalde het in de sprint van een uitgedunde kopgroep.
De Route des Géants is een absolute topwedstrijd in de juniorescategorie, met de absolute top aan de start. Na drie beklimmingen van de Kemmelberg blijven 16 kanshebbers over voor de overwinning. Die is voor Jamie Stewart, die het haalt in de sprint voor Mauro Keppens en Mathias De Keersmaeker.
