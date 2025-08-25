22°C
Ieper

Brits kam­pi­oen Jamie Ste­wart wint Rou­te des Géants na sprint op Kemmelberg

De Route des Géants in Ieper is gewonnen door de Britse kampioen Jamie Stewart. Hij haalde het in de sprint van een uitgedunde kopgroep.

De Route des Géants is een absolute topwedstrijd in de juniorescategorie, met de absolute top aan de start. Na drie beklimmingen van de Kemmelberg blijven 16 kanshebbers over voor de overwinning. Die is voor Jamie Stewart, die het haalt in de sprint voor Mauro Keppens en Mathias De Keersmaeker. 

De redactie

