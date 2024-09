Blomme is van Torhout, ze zwom in 2021 nog als eerste vrouw de Belgische kustlijn af in een recordtijd. Ze legde de 67 kilometer ruim vier uur sneller af dan ultrasporter Matthieu Bonne en was meteen ook de eerste vrouw die de kustlijn afzwom.

Nu valt ze een nieuw record aan. De atlete wil het Meer van Genève of Lac Léman overzwemmen in minder dan 22 uur. Het huidige record staat op 22 uur en 42 minuten.