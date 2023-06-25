Chantal Goes uit Bredene heeft de wereldtitel garnaalpellen veroverd tijdens de 21e editie van het wereldkampioenschap in het Franse Leffrinckoucke. Ze pelde in amper tien minuten tijd maar liefst 146,5 gram perfect gepelde garnalen en liet daarmee alle concurrentie achter zich.
Het volledige podium kleurde bovendien Belgisch. Nadine Deetens uit Zwankendamme eindigde als tweede met 134 gram, terwijl Ann Dalle uit Sint-Kruis Brugge beslag legde op de derde plaats met 127,5 gram.
Met haar knappe prestatie mag Chantal Goes zich een jaar lang wereldkampioene garnaalpellen noemen. De overwinning onderstreept nog maar eens de sterke reputatie van Belgische garnalenpellers, die ook dit jaar de absolute top vormden op het internationale kampioenschap.
Chantal Goes was vorige week nog Belgisch kampioen garnaalpellen, op het kampioenschap in Koksijde-Oostduinkerke.