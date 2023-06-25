Het volledige podium kleurde bovendien Belgisch. Nadine Deetens uit Zwankendamme eindigde als tweede met 134 gram, terwijl Ann Dalle uit Sint-Kruis Brugge beslag legde op de derde plaats met 127,5 gram.

Met haar knappe prestatie mag Chantal Goes zich een jaar lang wereldkampioene garnaalpellen noemen. De overwinning onderstreept nog maar eens de sterke reputatie van Belgische garnalenpellers, die ook dit jaar de absolute top vormden op het internationale kampioenschap.