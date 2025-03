Voor de overgebleven veertien bewoners is er nu een oplossing. "We hebben heel veel vergaderd de voorbije weken om concrete oplossingen te vinden voor die mensen. We hebben ook persoonlijk bezoek gebracht met het schepencollege aan die mensen om te kijken hoe zij zich zouden voelen. Ik heb altijd gezegd dat ik niemand op straat wilde zetten", zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Een deel van de bewoners kan terecht in andere woonzorgcentra in de buurt, sommigen zitten nu ook op de private huurmarkt. "Nu er voor iedereen een plaats is gevonden, kunnen we op 1 april de twee gebouwen definitief sluiten."