Bredene plant de komende zes jaar bijna 30 miljoen euro aan investeringen. Grote prestigeprojecten blijven uit: het nieuwe bestuur focust op een aantrekkelijk openbaar domein, een sociaal en kindvriendelijk beleid en een gezonde gemeentefinanciën, zonder de personenbelasting te verhogen.
Na jaren met zware investeringen, zoals een nieuw woonzorgcentrum en een zwembad, is de financiële ruimte beperkt. Volgens schepen van Financiën Lucas Vandendriessche (Alternatief24) moesten ambities bijgesteld worden. “We hadden de droom om met het masterplan Dorp aan een dorpskernvernieuwing te werken, maar daar zijn geen centen voor gevonden. Wel hebben we budget voor noodzakelijke investeringen zoals rioleringswerken, bestrating en voetpaden.”
De afwerking van het Masterplan Sas komt er wel en kost ruim 1,6 miljoen euro. Daarnaast worden speelpleinen vernieuwd en gaat de gemeente op zoek naar een geschikte locatie voor de jeugdwerking.
Besparingen op personeel
Om de financiën in evenwicht te houden, bespaart Bredene fors op het personeelsbudget. “Mensen moeten zich geen zorgen maken, we gaan niet blind mensen ontslaan,” zegt Vandendriessche. “Maar het is wel noodzakelijk om te besparen op personeel om de financiering rond te krijgen.”
De personenbelasting blijft ongewijzigd, maar de belasting op onbebouwde kavels stijgt, net als de verblijfstaksen op campings. Dat zorgt voor ongenoegen bij de sector. “We hebben hen maandag gezien, ze zijn daar niet zo tevreden over, zeker omdat ze ook een btw-verhoging krijgen van de federale overheid. Maar er moeten keuzes gemaakt worden,” klinkt het.
Afscheid van burgemeester
De voorstelling van het meerjarenplan is mogelijk de laatste persconferentie van burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit). Hij werkte nog mee aan het plan, maar start op 1 januari met een nieuwe job. “Het is een gemengd gevoel. Bredene is na 31 jaar mijn tweede kind,” zegt hij. “Het is emotioneel, maar als ze me nodig hebben, mogen ze me altijd contacteren.”
Eind januari draagt Vandenberghe officieel de burgemeesterssjerp over aan partijgenoot en schepen Kelly Spillier. Het meerjarenplan wordt vanavond besproken op de gemeenteraad.