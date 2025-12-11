Bredene plant de komende zes jaar bijna 30 miljoen euro aan investeringen. Grote prestigeprojecten blijven uit: het nieuwe bestuur focust op een aantrekkelijk openbaar domein, een sociaal en kindvriendelijk beleid en een gezonde gemeentefinanciën, zonder de personenbelasting te verhogen.

Na jaren met zware investeringen, zoals een nieuw woonzorgcentrum en een zwembad, is de financiële ruimte beperkt. Volgens schepen van Financiën Lucas Vandendriessche (Alternatief24) moesten ambities bijgesteld worden. “We hadden de droom om met het masterplan Dorp aan een dorpskernvernieuwing te werken, maar daar zijn geen centen voor gevonden. Wel hebben we budget voor noodzakelijke investeringen zoals rioleringswerken, bestrating en voetpaden.”

De afwerking van het Masterplan Sas komt er wel en kost ruim 1,6 miljoen euro. Daarnaast worden speelpleinen vernieuwd en gaat de gemeente op zoek naar een geschikte locatie voor de jeugdwerking.