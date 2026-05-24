De redderspost aan Strandpost 1 in Bredene is vernieuwd. Er staat nu een nieuwe, verhoogde redderspost. De gemeente wil ook andere verouderde containerunits vervangen.
“De huidige containers zijn functioneel, maar bieden onvoldoende zicht op de volledige zwemzone en de omliggende onbewaakte zones”, zegt burgemeester Kelly Spillier.
De nieuwe redderscabine kreeg grote ramen aan de voor- en zijkanten en staat hoger, zodat redders een beter overzicht behouden, ook bij slecht weer. Daarnaast is er onder meer een snelle interventiehelling voorzien.
Ook andere strandposten aangepakt?
"Bij het ontwerp ging er ook aandacht naar duurzaamheid, vandalismebestendigheid en een praktische inrichting voor de reddingsdienst," zegt schepen Alain Lynneel.
De werking van de nieuwe post zal de komende maanden geëvalueerd worden, samen met de strandredders en de betrokken diensten. Daarna wil Bredene ook andere strandposten vernieuwen of moderniseren.