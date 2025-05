In het kader van dat onderzoek voerde de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) van de federale politie maandag huiszoekingen uit in Bredene. Daarbij werden een 59-jarige man en zijn echtgenote opgepakt. De vrouw mocht na verhoor beschikken. Haar echtgenoot werd door de Brugse onderzoeksrechter wel aangehouden. Donderdag maakte het federaal parket bekend dat er ook in Spanje iemand werd ingerekend.

Het is nog wachten op de overlevering van die verdachte. Meester Pieterjan Dens vroeg vrijdagochtend om de 59-jarige Bredenaar onder elektronisch toezicht te plaatsen. De Brugse raadkamer besliste echter dat de verdachte minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.