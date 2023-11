Kortrijk was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een van de twaalf Vlaamse gemeenten of steden waar bewoners hun stem in woonzorgcentra konden uitbrengen. "Dit is symbolisch en symptomatisch", stelt de politicus uit Wingene. "Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Het recht om te stemmen is juist het fundament van de democratie."