19°C
Aanmelden
Nieuws
Kuurne

Brand­weer­to­ren en jeugd­huis maken plaats voor groen in cen­trum Kuurne

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In het centrum van Kuurne verdwijnen deze week de historische brandweertoren en het jeugdhuis Den Tap. Ze maken plaats voor een nieuwe groene ruimte rond het gemeentehuis.

De kraan gaat vanmorgen onherroepelijk in de 62 jaar oude brandweertoren. Het korps liet er tot twintig jaar terug de brandweerslangen drogen. In de toren hing een sirene die al negentig jaar oud was. Eén van de luidste in de streek, die nog altijd loeide op de eerste zondag van de maand. Na de toren verdwijnt straks ook Jeugdhuis Den Tap. Kuurne creëert zo groene ruimte.

Zuster Fientjespad en Nestenplein

Francis Benoit, burgemeester Kuurne: “Het is een mooi stukje ontharding, een mooie verbinding ook, midden in het centrum, rond het gemeentehuis. En we kruiden het met lokale figuren. De plek waar de brandweertoren staat en de plaats errond, dat wordt het Zuster Fientjespad, genoemd naar een dorpsfiguur die veel heeft betekend voor de school hiernaast. Aan de andere kant van het gemeentehuis waar Den Tap is, komt het Nestenplein. Iedereen kent Nesten, die was hier heel vaak op de 'Platse'. Dit plein wordt naar hem vernoemd.”

212 BB QUOFF Brandweertoren Kuurne
212 BB QUOFF Brandweertoren Kuurne Tap
212 BB QUOFF Brandweertoren Kuurne Toren
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman

Meest gelezen

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
2025-09-10 - 316_PRES_ramkrakersmeulebeke.mp4 - QycBvvZJx_3.jpg
Nieuws

Motorzaak voor vierde keer beroofd: dit keer zijn daders gevat
Collage wendy
Nieuws
Update

Prins Laurent erkent zoon Wendy Van Wanten als zijn zoon

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden