In het centrum van Kuurne verdwijnen deze week de historische brandweertoren en het jeugdhuis Den Tap. Ze maken plaats voor een nieuwe groene ruimte rond het gemeentehuis.
De kraan gaat vanmorgen onherroepelijk in de 62 jaar oude brandweertoren. Het korps liet er tot twintig jaar terug de brandweerslangen drogen. In de toren hing een sirene die al negentig jaar oud was. Eén van de luidste in de streek, die nog altijd loeide op de eerste zondag van de maand. Na de toren verdwijnt straks ook Jeugdhuis Den Tap. Kuurne creëert zo groene ruimte.
Zuster Fientjespad en Nestenplein
Francis Benoit, burgemeester Kuurne: “Het is een mooi stukje ontharding, een mooie verbinding ook, midden in het centrum, rond het gemeentehuis. En we kruiden het met lokale figuren. De plek waar de brandweertoren staat en de plaats errond, dat wordt het Zuster Fientjespad, genoemd naar een dorpsfiguur die veel heeft betekend voor de school hiernaast. Aan de andere kant van het gemeentehuis waar Den Tap is, komt het Nestenplein. Iedereen kent Nesten, die was hier heel vaak op de 'Platse'. Dit plein wordt naar hem vernoemd.”