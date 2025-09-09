Francis Benoit, burgemeester Kuurne: “Het is een mooi stukje ontharding, een mooie verbinding ook, midden in het centrum, rond het gemeentehuis. En we kruiden het met lokale figuren. De plek waar de brandweertoren staat en de plaats errond, dat wordt het Zuster Fientjespad, genoemd naar een dorpsfiguur die veel heeft betekend voor de school hiernaast. Aan de andere kant van het gemeentehuis waar Den Tap is, komt het Nestenplein. Iedereen kent Nesten, die was hier heel vaak op de 'Platse'. Dit plein wordt naar hem vernoemd.”