Brandweerdorp Brandweer Westhoek genomineerd voor FireForum Award

Het Brandweerdorp van Brandweer Westhoek werd gelanceerd op 21 juni en stond deze zomer zowat elke week op een evenement in de regio. Het bevordert bewustzijn en educatie over brandveiligheid met interactieve activiteiten op de informatiestand Brandveilig Samenleven. De belevingscontainer biedt realistische ervaringen en kennis om brandgevaren thuis te begrijpen en te voorkomen. De ontmoeting met brandweervrijwilligers bij de aanwervingsbus stelt Brandweer Westhoek in staat om de interesse in de job van brandweervrijwilliger te prikkelen. Het Brandweerdorp is een wervingshub voor nieuwe vrijwilligers en een katalysator voor positieve veranderingen naar brandbewustzijn.