De brand ontstond ter hoogte van een zetel in de keuken en zorgde voor heel wat rook- en brandschade. De oorzaak van de brand lag vermoedelijk bij de motor in de zetel.

De bejaarde bewoner was op het moment van de brand niet thuis en werd verwittigd door zijn buren. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Er zal opvang worden voorzien voor de bewoner, en zijn hondje.