Filip Van Loo
De brandweer van de zone Westhoek is dinsdagavond om half zeven opgeroepen voor een woningbrand in de Pollaertstraat in Diksmuide. De bejaarde bewoner van het huis was niet in z'n woning, maar z'n hondje wel. De brandweer had de brand snel onder controle en kon de hond herenigen met zijn baasje.
De brand ontstond ter hoogte van een zetel in de keuken en zorgde voor heel wat rook- en brandschade. De oorzaak van de brand lag vermoedelijk bij de motor in de zetel.
De bejaarde bewoner was op het moment van de brand niet thuis en werd verwittigd door zijn buren. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Er zal opvang worden voorzien voor de bewoner, en zijn hondje.
Bart Coopman