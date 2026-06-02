De brandweer van zone Midwest kreeg maandag rond 9.15 uur een melding van een mazoutspoor in Izegem. Het spoor bleek ongeveer 4 kilometer lang en 10 à 15 centimeter breed te zijn.

"Het mazoutspoor begon ter hoogte van de Bosmolenstraat en liep tot aan het station in het centrum van Izegem", klonk het bij de brandweer van zone Midwest. "We zijn volop bezig met de opruimingswerken. Het centrum is inmiddels afgewerkt, momenteel zijn we bezig met de Ieperseweg op te ruimen."

Geurhinder

Volgens omwonenden is er in de omgeving ook sprake van geurhinder. De brandweer van zone Midwest vraagt weggebruikers om extra voorzichtig te zijn. "Hoe de mazout op de rijbaan terechtkwam, is voorlopig nog onduidelijk. We vragen weggebruikers om extra voorzichtig te zijn wegens mogelijk glad wegdek. De opruimingswerken zullen naar verwachting nog ongeveer een uur duren."

