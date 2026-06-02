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Izegem

Vier kilo­me­ter lang mazout­spoor ver­oor­zaakt glad­de wegen in Ize­gem: Wees extra voorzichtig”

Brandweer Izegem

De brandweer van zone Midwest is maandagvoormiddag uitgerukt voor een mazoutspoor van ongeveer vier kilometer in Izegem. De opruimingswerken zijn nog volop aan de gang. De brandweer waarschuwt daarbij voor gladde wegen. "De opruimingswerken zullen naar verwachting nog ongeveer een uur duren", klinkt het.

De brandweer van zone Midwest kreeg maandag rond 9.15 uur een melding van een mazoutspoor in Izegem. Het spoor bleek ongeveer 4 kilometer lang en 10 à 15 centimeter breed te zijn.

"Het mazoutspoor begon ter hoogte van de Bosmolenstraat en liep tot aan het station in het centrum van Izegem", klonk het bij de brandweer van zone Midwest. "We zijn volop bezig met de opruimingswerken. Het centrum is inmiddels afgewerkt, momenteel zijn we bezig met de Ieperseweg op te ruimen."

Geurhinder

Volgens omwonenden is er in de omgeving ook sprake van geurhinder. De brandweer van zone Midwest vraagt weggebruikers om extra voorzichtig te zijn. "Hoe de mazout op de rijbaan terechtkwam, is voorlopig nog onduidelijk. We vragen weggebruikers om extra voorzichtig te zijn wegens mogelijk glad wegdek. De opruimingswerken zullen naar verwachting nog ongeveer een uur duren."

De redactie

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