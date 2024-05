Rond 17 uur werd de brandweer gisteren opgeroepen. Een landbouwer had enkele koeien aantroffen in zijn mestkelder en hij kon de dieren er niet zelf uithalen. De brandweerposten Zuid-IJzer en Lo-Reninge kwamen ter plaatse om te analyseren wat er juist aan de hand was.

In tegenstelling tot gelijkaardige interventies, was de vloer niet ingestort, maar toch zaten de vier koeien in de mestkelder.