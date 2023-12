Het parket is ook op de hoogte gesteld dat er stoffelijke resten gevonden zijn in de rietkraag. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen over welke resten of botten het gaat.

Een hypothese is alvast dat het gaat om oude beenderen. Mogelijk zijn het de resten van een gesneuvelde soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. Door de langdurige wateroverlast in de Westhoek is het niet ondenkbaar dat stoffelijke resten losgekomen zijn uit de bodem of door de stroming meegevoerd zijn richting Nieuwpoort.

Het was een wandelaar die de stukken van een vrij intact skelet vond op het einde van de doodlopende Kievitstraat.