De organisatie was al begonnen met het neerhalen van de kastelen, maar door de snelheid en de kracht van de wind was dat net te laat. Springkastelen vlogen de lucht in en belandden op aanwezigen. Ook delen van tenten zijn op bezoekers beland. In totaal zijn er een tiental gewond, waarvan enkelen een ernstigere verwonding opliepen.

Burgemeester Geert Vanden Broucke laat weten dat de Sint-Bernardusfeesten tot 21u geannuleerd worden. Vanaf dan zullen de optredens weer beginnen en ook het vuurwerk zal nog plaatsvinden.

Ondertussen is het weer opnieuw gekalmeerd en is de paniek ook gezakt.

Het noodnummer 1722 is tijdelijk geactiveerd. Dat betekent dat wie storm- of waterschade heeft waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, een aanvraag kan indienen via het e-loket www.1722.be of via het telefoonnummer 1722. Het noodnummer 112 mag enkel worden gebruikt bij situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.