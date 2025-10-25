14°C
Wervik

Brand­weer moet bestuur­der bevrij­den uit wrak na zwaar ongeval

In Kruiseke, bij Wervik, is afgelopen nacht een bestuurder gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Hij botste met z'n wagen in de Kruisekestraat tegen een boom en belandde daarna in de gracht.

Het ongeval gebeurde kort voor één uur ’s nachts, net buiten de bebouwde kom van Kruiseke. De auto, die richting Ieper reed, raakte om nog onbekende reden van de weg en raakte frontaal een boom in de berm. Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand naast het fietspad, deels in de gracht. 

Bij bewustzijn

De brandweer van zone Westhoek moest de man uit het wrak bevrijden. Hij bleef al die tijd wel bij bewustzijn en werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis.

De politiezone Arro Ieper voerde de vaststellingen uit. Tijdens de interventie van de hulpdiensten en de opruim- en takelwerken bleef een rijstrook van de Kruisekestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.

Redactie
Ongeval

