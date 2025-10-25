De brandweer van zone Westhoek moest de man uit het wrak bevrijden. Hij bleef al die tijd wel bij bewustzijn en werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis.

De politiezone Arro Ieper voerde de vaststellingen uit. Tijdens de interventie van de hulpdiensten en de opruim- en takelwerken bleef een rijstrook van de Kruisekestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.