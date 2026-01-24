Sinds vorige zomer is er geregeld protest waarbij actievoerders vredesboodschappen krijten op de kasseien voor het stadhuis in Brugge. De stad liet daarop telkens de brandweer de slogans wegspuiten. De rekening werd doorgestuurd naar de actievoerders maar die moest uiteindelijk niet betalen, omdat dat ook wettelijk niet mag. Als ze nu nog krijten, zal de veegmachine van de stad de boodschappen op maandagochtend verwijderen.