Brugge

Brand­weer maakt stoep­krijt­ac­ties in cen­trum Brug­ge niet meer schoon

Krijtactie brandweer

De stad Brugge zal de brandweer niet meer oproepen om krijt te verwijderen na protest van de actievoerders. Voortaan zal de stad het zelf doen.

Sinds vorige zomer is er geregeld protest waarbij actievoerders vredesboodschappen krijten op de kasseien voor het stadhuis in Brugge. De stad liet daarop telkens de brandweer de slogans wegspuiten. De rekening werd doorgestuurd naar de actievoerders maar die moest uiteindelijk niet betalen, omdat dat ook wettelijk niet mag. Als ze nu nog krijten, zal de veegmachine van de stad de boodschappen op maandagochtend verwijderen.

Jens Lemant

Jens Lemant
Leonie Delodder

Leonie Delodder

