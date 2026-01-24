Stad Brugge gaat horecazaken in uitgaansbuurten controleren op brandveiligheid
De stad Brugge gaat op 6 maart de horecazaken in de uitgaansbuurten controleren op brandveiligheid. De stad doet dit na het drama in de bar in het Zwitserse Crans Montana waar tijdens oudejaarsnacht 40 doden vielen. Feestvuurwerk zette toen de isolatie van het plafond in lichterlaaie.
Op de gemeenteraad in Brugge bleek dat er geen jaarlijkse controle is, de reglementering is erg versnipperd. Bij opening, verbouwingen of na een klacht gebeurt wel een controle. Ook na een brand enkele jaren geleden in een danscafé op de Eiermarkt volgde een grootschalige controle. Elders namen cafés ook zelf al initiatief, zoals een café in Kortrijk dat voortaan feestvuurwerk verbiedt en de veiligheidsmaatregelen bij het personeel heeft opgefrist.
