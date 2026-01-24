Op de gemeenteraad in Brugge bleek dat er geen jaarlijkse controle is, de reglementering is erg versnipperd. Bij opening, verbouwingen of na een klacht gebeurt wel een controle. Ook na een brand enkele jaren geleden in een danscafé op de Eiermarkt volgde een grootschalige controle. Elders namen cafés ook zelf al initiatief, zoals een café in Kortrijk dat voortaan feestvuurwerk verbiedt en de veiligheidsmaatregelen bij het personeel heeft opgefrist.