De Brandstraat ligt pal in het centrum van Doomkerke. De werken daar maken deel uit van het grotere infrastructuurproject 'Collector Doomkerke'.

Hoewel de Brandstraat weer open is, gaan de werken op andere locaties in de buurt verder. Zo wordt er momenteel nog gewerkt in de Smisseweg en een deel van de Ruiseledesteenweg. Ook de Planterijstraat, de Gentse Veldstraat en de toegangsweg naar het voetbalveld krijgen in de loop van juni hun definitieve afwerking.