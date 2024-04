Het vuur brak uit rond kwart over elf in het gebouw in de Fonteinestraat. De dikke rookpluim is van ver te zien. Het gaat om een heel oud gebouw, dat nu nog af en toe gebruikt wordt om te vergaderen of als ontmoetingsruimte voor de jeugd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond, maar de gebouwen zijn wel volledig vernield.