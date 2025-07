In de Drevestraat in Westrozebeke is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dubbele garage volledig uitgebrand. Een ouder echtpaar dat in de naastgelegen woning woont, ontsnapte aan erger. “We dachten eerst aan inbrekers toen we vreemde geluiden hoorden”, zegt Michiel Vandenbussche (84). “Maar toen ik het raam opende, sloegen de vlammen al uit het dak.”