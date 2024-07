Iets voor 7.30 uur krijgt Brandweer Westhoek een oproep van een brand bij aardappelverwerkend bedrijf Aviko in Poperinge. Er is brand ontstaan in een productielijn ter hoogte van de bakoven.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De automatische blussystemen hadden het vuur grotendeels onder controle. De brandweer is momenteel ter plaats om de overige brandresten te blussen.

Niemand raakte gewond en iedereen kon op tijd de ruimte verlaten.