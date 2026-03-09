De brandweer kreeg rond 21.45 uur een melding van buurtbewoners over een felle brand in het voormalige ziekenhuis op de hoek van de Meensesteenweg en de Wilgenstraat. Het gebouw staat al een tijd leeg en maakt deel uit van een toekomstige bouwsite.

Het vuur ontstond op de zesde verdieping, meteen ook de hoogste etage van het gebouw. Door de brand werd de omgeving tijdelijk afgesloten voor het verkeer, zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen.