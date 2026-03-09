Brand op boven­ste ver­die­ping van leeg­staand zie­ken­huis snel onder controle

In Roeselare is maandagavond brand uitgebroken in het leegstaande Heilig Hartziekenhuis. Het vuur woedde op de bovenste verdieping, maar was na ongeveer een uur onder controle. Er vielen geen gewonden.

De brandweer kreeg rond 21.45 uur een melding van buurtbewoners over een felle brand in het voormalige ziekenhuis op de hoek van de Meensesteenweg en de Wilgenstraat. Het gebouw staat al een tijd leeg en maakt deel uit van een toekomstige bouwsite.

Het vuur ontstond op de zesde verdieping, meteen ook de hoogste etage van het gebouw. Door de brand werd de omgeving tijdelijk afgesloten voor het verkeer, zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen.

Brand ontstaan in bouwmateriaal?

Na ongeveer een uur had de brandweer de situatie onder controle. Over de precieze oorzaak is nog geen duidelijkheid, al wordt vermoed dat de brand ontstaan is in bouwmateriaal dat op de site aanwezig was.

Er raakte niemand gewond. De brandweer bleef nog geruime tijd ter plaatse om na te blussen en het gebouw verder te controleren.

